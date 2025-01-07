На фоне заявлений Трампа о покупке Гренландии Дания обновила герб

Новый король Дании Фредерик Х снова привлек внимание мира после того, как сменил королевский герб. На нем теперь заметно представлены символы Гренландии и Фарерских островов – белый медведь и баран. Это вызвало дискуссии среди историков и было расценено как косвенный упрек Дональду Трампу из-за его неоднократных заявлений по Гренландии.

Об этом пишет The Guardian.

Фредерик Х возглавил королевство менее года назад, после того как его мать, королева Маргрете, отреклась от престола в новогоднюю ночь 2023 года. Этот шаг символизирует стремление короля сохранить автономные территории, такие как Гренландия, в составе Дании.

Ранее герб Дании включал в себя три короны, символизирующие Кальмарскую унию между Данией, Норвегией и Швецией (1397–1523 годы). В новой версии три короны были заменены, поскольку, по словам королевского дома, они более неактуальны. Герб подчеркивает значение Содружества – союза Дании, Гренландии и Фарерских островов.

Историк Дик Харрисон назвал этот шаг "сенсационным", ведь три короны оставались символом, несмотря на многочисленные исторические вызовы: войны со Швецией, потерю Норвегии в 1814 году и Шлезвигу в 1864 году, а также германскую оккупацию во время Второй мировой войны. Устранение этого символа, по его мнению, является значительным историческим поворотом.

Однако другие эксперты считают, что изменения имеют геополитический подтекст. Напряженность вокруг Гренландии, которая стремится к независимости, продолжает расти. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде обвинил Данию в "геноциде" из-за политики принудительной контрацепции в середине ХХ века. В своем новогоднем обращении Эгеде призвал избавиться от «оков колониальной эпохи».

Эти события происходят на фоне заявлений Дональда Трампа, неоднократно выражавшего желание приобрести Гренландию. Трамп называл остров "инвестицией для Америки" и обещал "сделать Гренландию снова большой".

Королевский эксперт Ларс Ховбакке Серенсен считает, что новый герб является сигналом как для гренландцев, так и для мира. "Это ясное послание: Гренландия и Фарерские острова являются частью датского королевства, и это не обсуждается", – отметил он.

Смена герба подчеркивает, что Дания готова бороться за единство королевства, даже если геополитическая ситуация становится все сложнее.

Напомним, правительство Дании объявило об увеличении расходов на оборону Гренландии, являющейся ее самоуправляющейся частью, после того, как Дональд Трамп в очередной раз заговорил, что хочет купить самый большой остров мира.

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