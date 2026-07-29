«На фронт, сука»: в Польше работодатель сделал неожиданное заявление о своём сотруднике, напавшем на украинцев

Поляк, напавший на украинцев / © из соцсетей

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Поляк из строительной бригады склада Lidl недалеко от Скавины напал на двух граждан Украины из другой компании. Он обзывал их, а затем прибег к физическому насилию. Работодатель уволил нападавшего.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

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В Сети появилось видео, на котором видно, как агрессивный поляк пристает к украинцам и нападает на них. Он выкрикивает: «На фронт, су**ки» и «Вы, су**ки, за**бали, украинские су**ки». Пострадавшие просят мужчину прекратить нападение и не отвечают ему.

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Нападавший был одет в жилет с надписью «Grupa Stadnicki», что заметили многие пользователи Интернета. Оказалось, что преступником был сотрудник этого производителя промышленных защитных щитов и стальных барьеров из Олавы, что в Нижнесилезском воеводстве.

«Мы немедленно отреагировали на эти записи, насколько это было возможно — сегодня мы уволили этого сотрудника. Я даже не стал выслушивать его объяснений. Такое поведение здесь абсолютно недопустимо. Агрессивные люди не могут представлять компанию», — заявил член правления Stadnicki Group Лукаш Стадницкий.

Нападения на украинцев в Польше

В последнее время в Польше участились случаи нападений на украинцев.

Ранее агрессивные поляки избили молодую пару из Украины из-за замечания по поводу очереди, услышав её украинский акцент.

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В начале июля в Плоцке взрослый поляк напал на двух украинских подростковв автобусе из-за того, что они разговаривали между собой на родном языке.

Кроме того, украинский исследовательрассказал, как ему угрожают агрессивные поляки из-за его исторических исследований.

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