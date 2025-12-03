"На фронт": в Польше учитель разжег ненависть к украинским детям – их избили другие ученики

В Польше учитель унижал украинских школьников, после чего их избили польские ученики

В польском городе Слупск учитель называл учеников из Украины «отбросами» и травил на них других детей, после чего украинцев жестоко избили.

Об этом пишет польское издание Onet.

Учитель травил украинцев и поощрял учеников-поляков делать то же самое

«Учитель называл детей из Украины подонками и утверждал, что они составят его предмет, потому что они украинцы», — говорит адвокат Давид Денерт, с которым связался отец одного из пострадавших учеников.

По словам юриста, слова учителя-шовиниста записаны на видео. Некоторые из них опубликованы в Интернете. На одном из роликов слышно, как учитель говорит: «В следующий раз, когда вы будете сдавать экзамен, вы точно не сдадите его. Потому что я вам докажу, кто такой поляк».

Также сообщалось, что учитель из Слупской строительной школы пренебрежительно отзывался об учениках украинского происхождения, говоря, что «украинцы пользуются польскими услугами».

«Этот учитель очень неохотно общается с украинскими учениками. К нему следует принять дисциплинарные меры. Такой человек не должен преподавать, когда проявляет такие склонности. Учителя следует отстранить от детей, которым он причинил вред», — считает Денерт.

Что рассказал отец одного из пострадавших украинцев

Журналисты пообщались с одним из родителей пострадавшего украинского учащегося. В Слупском строительном учебном комплексе проходил курс, посещаемый учащимися из разных школ. В классе было два украинца.

Один из польских учеников часто включал телефон на уроках, воспроизводя звуки падающих бомб и ракет, говоря украинцам: «Время прятаться». Украинцам также посылали другие оскорбительные сообщения. По словам родителей, учитель никак не отреагировал.

Напротив, он сам якобы пренебрежительно отзывался об украинцах. В какой-то момент один из украинских учащихся начал записывать комментарии учителя. По словам родителя, антиукраинские заявления учителя нашли отзыв у некоторых польских учеников.

«Один из них подошел к учителю и сказал: „Вот почему я тебя уважаю“. Это действительно грустно, потому что учитель должен показывать пример, а не сеять зерна ненависти в сознании молодежи», — сказал отец о шовинизме не только учителя, но и молодых поляков.

Жестокое избиение украинцев

Дальше ситуация резко обострилась. Украинских учеников избили после уроков. Нападающими были учащиеся-поляки старших классов школы.

«Поведение учителя на уроках поощряло и позволяло ксенофобское поведение среди других учеников», — отмечает адвокат.

По словам очевидцев, двое совершеннолетних польских учеников напали на четырех подростков из Украины.

Нападение произошло возле школы. Украинские ученики шли к автобусной остановке. За ними следовала группа польских учеников, которые якобы кричали «Украинские к**вы» и «К чертям в Украину». В эту группу также входил ученик, который на уроках проигрывал записи падающих бомб и ракет.

В какой-то момент между группами вспыхнула перепалка.

«Один из польских учеников получил телефон и кому-то позвонил. Он крикнул: „Украинцы уже здесь“». Через мгновение из школы выбежали двое здоровенных мальчишек. Позже оказалось, что это были взрослые учащиеся школы. Они жестоко избили одного украинца. Один держал его, другой ударил. У украинца был сломан нос, и он был весь в крови. Избиение прекратилось только тогда, когда женщина-свидетель начала кричать, что вызывает полицию.

«Один из нападавших сначала плюнул в лицо одному из украинских ребят, сказав: „На фронт, к**ва украинская“, и начал бить его кулаками по лицу. Второй нападающий присоединился и вместе избили 16-летнего парня. Другой ученик украинского происхождения получил удар по затылку, даже не увидев, кто его ударил. Избиение также было зафиксировано на видеозаписи», — рассказал юрист Давид Дехнерт.

Небрежность и бездействие польской полиции

По словам юриста, одна из матерей обратилась в полицию. Она хотела сообщить о нападении, которое произошло перед школой. В участке ей было отказано. Украинка не сдалась. На следующий день она пришла в отделение полиции. Только тогда полицейские отреагировали на сообщения о нападении у школы. Сообщается, что одна из жертв получила перелом ключицы, тогда как врачи подозревают, что другой юноша получил сотрясение мозга.

Напомним, что это далеко не единичный случай буллинга и преследование украинских детей в школах Польши. Так, в польском городе Сидлец родители требовали не набирать в классы детей из Украины.

Ранее украинка рассказала, что когда ее сын играл в песочнице на детской площадке с маленькой девочкой-полячкой, и ее отец услышал украинский акцент, он отвел ее в сторону, сказав: «Ты не будешь играть с этим украинским мальчиком»».

Напомним, что с 1 сентября 2024 года Польша обязала всех украинских учащихся на своей территории учиться в польской школе. По словам нардепа Княжицкого, это требование может угрожать полной утратой целого поколения украинцев.