По рассказу украинского журналиста, Журавлев с первых дней марта 2014 года разжигал в Донецке войну и штурмовал ОВА.

Украинский журналист Денис Казанский утверждает, что ВСУ "минунули" не просто военного корреспондента пропагандистского издания Ростислава Журавлева, а одного из тех, кто разжигал войну в Донецкой области в первые дни вторжения России.

Об этом он написал у себя на странице в телеграмм-канале.

"Ростислав Журавлев — конечно же никакой не журналист. Этот урод с первых дней марта 2014 года разжигал в Донецкую войну, вместе с Губаревым (украинский коллаборационист с Россией, сепаратист, предприниматель, политический и общественный деятель террористической группировки "ДНР"). Донбасса в составе одной из вооруженных банд "ЛНР". Хорошо его помню. Это был один из первых "российских туристов", идентифицируемый в Донецке", — говорится в его сообщении.

Казанский рассказал, что таких, как Журавлев, тогда присылали из РФ, чтобы "разжечь на Донбассе беспорядки и насилие, поскольку местные были не готовы к кровопролитию и вели себя очень пассивно и осторожно".

Гибель на фронте русского военного кора Роситислава Журавлева / Фото: фото: Денис Казанский

Гибель на фронте русского военного кора Роситислава Журавлева / Фото: фото: Денис Казанский

Гибель на фронте русского военного кора Роситислава Журавлева / Фото: фото: Денис Казанский

Гибель на фронте русского военного кора Роситислава Журавлева / Фото: фото: Денис Казанский

Гибель на фронте русского военного кора Роситислава Журавлева / Фото: фото: Денис Казанский

Гибель на фронте русского военного кора Роситислава Журавлева / Фото: фото: Денис Казанский

Напомним, 22 июля пропагандисты заныли о ранениях на фронте четырех так называемых "журналистов", один из них от ран умер. Это был военный корреспондент пропагандистского издания РФ "РИА Новости", подтвердивший его смерть. Также среди четырех раненых был фотокорреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский. Он получил ранение разной степени тяжести, находится в больнице на временно оккупированной территории Запорожской области.