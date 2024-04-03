На фронте "задвоихсотили" российского боевого медика "Кобзона": как он "мотивировал" раненых военных (видео)

Истекавшего кровью таки удалось спасти.
Россияне показали, как их медики "мотивируют" раненых военных держаться за свою никчемную жизнь. Интересно, что сам "высококвалифицированный" врач с позывным "Кобзоном" уже "двухсотый".
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Будешь умирать, выползи на улицу!"
На кадрах солдат армии РФ теряет кровь из-за оторванной конечности. Он говорит, что не может уходить.
"Это, бл**ть, грустно, братане! Не можешь идти — ползти придется. Я тебе сейчас обезбол сделаю, ты сможешь ползти. Крепись, е**ть. Нянчится здесь некому. Хочешь жить, брат, надо повертеться. Понял?", — ответил медик.
Бледный кафир начал "отключаться", однако "медик" считает, что крови он потерял не так и много.
"Да не умирай, подождет еще, поживешь! Лежать нельзя, братанчик, надо говорить, бодрствовать", — отметил "Кобзон".
Невероятно "заботливый" врач предложил раненому покурить сигарету. Он констатировал, что концовку ему "не соберут", все отрежут.
"Смотри, будешь помирать, выползи, пожалуйста, на улицу, хорошо? Я все, что мог тебе сделать, я сделал. Так что, жить будешь, Петя? Я с тобой посижу минут 10, потом проведу и уйдешь", — завершил свою миссию "специалист".
Оккупанты сообщили, что в день съемки видео его спасли. Впрочем, боевой медик "Кобзон" отправился "на концерт" к своему однофамильцу.
Напомним, по состоянию на утро 3 апреля 2024 г. ВСУ уничтожили 444 370 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных.
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