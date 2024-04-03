Россияне показали, как их медики "мотивируют" раненых военных держаться за свою никчемную жизнь. Интересно, что сам "высококвалифицированный" врач с позывным "Кобзоном" уже "двухсотый".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Армия РФ показала, как ее медики "мотивируют" раненых военных

"Будешь умирать, выползи на улицу!"

На кадрах солдат армии РФ теряет кровь из-за оторванной конечности. Он говорит, что не может уходить.

"Это, бл**ть, грустно, братане! Не можешь идти — ползти придется. Я тебе сейчас обезбол сделаю, ты сможешь ползти. Крепись, е**ть. Нянчится здесь некому. Хочешь жить, брат, надо повертеться. Понял?", — ответил медик.

Бледный кафир начал "отключаться", однако "медик" считает, что крови он потерял не так и много.

"Да не умирай, подождет еще, поживешь! Лежать нельзя, братанчик, надо говорить, бодрствовать", — отметил "Кобзон".

Невероятно "заботливый" врач предложил раненому покурить сигарету. Он констатировал, что концовку ему "не соберут", все отрежут.

"Смотри, будешь помирать, выползи, пожалуйста, на улицу, хорошо? Я все, что мог тебе сделать, я сделал. Так что, жить будешь, Петя? Я с тобой посижу минут 10, потом проведу и уйдешь", — завершил свою миссию "специалист".

Оккупанты сообщили, что в день съемки видео его спасли. Впрочем, боевой медик "Кобзон" отправился "на концерт" к своему однофамильцу.

Напомним, по состоянию на утро 3 апреля 2024 г. ВСУ уничтожили 444 370 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных.

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