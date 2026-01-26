На футбольном поле вооруженные налетчики расстреляли людей

В Мексике произошла стрельба / © Associated Press

После футбольного матча в мексиканском городе Саламанка группа вооруженных нападавших убила 11 человек и ранила еще 12. Мотив нападения пока неизвестен.

Об этом пишет Reuters.

Мэр города Сесар Прието назвал инцидент серьезным социальным коллапсом.

«Этот случай усиливает волну насилия, которая, к сожалению, продолжается в нашем штате, особенно в Саламанке. Преступные группировки пытаются захватить власть, но это им не удастся», — подчеркнул Прието.

Представители генеральной прокуратуры штата Гуанахуато сообщили о начале расследования нападения. В заявлении сказано, что прокуратура координирует работу муниципальных, штатных и федеральных органов для усиления безопасности, защиты населения и поиска вероятных виновников. Как пишет Reuters, Гуанахуато считается одним из самых опасных штатов Мексики.

