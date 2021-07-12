На Гаити арестовали предполагаемого организатора убийства президента Моиза

Правоохранители задержали доктора Кристиана Эммануэля Санона.

На Гаити в воскресенье, 11 июля, арестовали ключевого подозреваемого в организации убийства президента страны Жовенеля Моиза, застреленного в ночь на 7 июля.

Об этом сообщает Constant Haiti.

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Отмечается, что правоохранители задержали доктора Кристиана Эммануэля Санона. Подозреваемый является гаитянином по происхождению, однако большую часть времени проводит в штате Флорида.

По данным следствия, именно он договорился о совершении преступления с частной охранной фирмой CTU SECURITY, которая базируется в Майами.

Имя Кристиана Эммануэля Санона упоминалось несколькими из задержанных. В общем полиция арестовала по этому делу трех гаитян.

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