На Гаити арестовали предполагаемого организатора убийства президента Моиза

Правоохранители задержали доктора Кристиана Эммануэля Санона.
На Гаити в воскресенье, 11 июля, арестовали ключевого подозреваемого в организации убийства президента страны Жовенеля Моиза, застреленного в ночь на 7 июля.
Об этом сообщает Constant Haiti.
Отмечается, что правоохранители задержали доктора Кристиана Эммануэля Санона. Подозреваемый является гаитянином по происхождению, однако большую часть времени проводит в штате Флорида.
По данным следствия, именно он договорился о совершении преступления с частной охранной фирмой CTU SECURITY, которая базируется в Майами.
Имя Кристиана Эммануэля Санона упоминалось несколькими из задержанных. В общем полиция арестовала по этому делу трех гаитян.
- Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию. Огнестрельное ранение также получила первая леди страны.
- Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза принимали участие не менее 26 человек.
- Также к убийству президента Гаити причастны подставные колумбийские военные.
- Сейчас известно, что правоохранители убили троих наемников, а 15 колумбийцев и американцы находятся под стражей. Еще несколько членов группировки до сих пор ищут.
- Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что президента Гаити Жовенеля Моиза пытали перед убийством. Также нападавшие не позволили главе государства произнести и слова.