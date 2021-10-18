На Гаити банда похитила автобус с американскими миссионерами: кто за этим стоит и куда исчезла группа

На Гаити банда похитила автобус с американскими миссионерами: кто за этим стоит и куда исчезла группа

Миссионерская организация подтвердила инцидент.

Службу христианской помощи штата Огайо подтвердила похищение американцев на Гаити. В группе миссионеров был один гражданин Канады.

Об этом сообщает Reuters.

Службы христианской помощи штата Огайо заявили, что у них нет информации ни о том, кто стоит за похищением, ни о том, куда увезли группу, в которую входят 16 американцев и один канадец.

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"Мы ищем Божьего руководства для решения проблемы, и власть ищет способы помочь", — говорится в сообщении.

В свою очередь представитель полиции Гаити заявил, что у них нет никакой информации об инциденте.

Между тем в Госдепартаменте США подтвердили, что знают об инциденте. Посольства США обычно не раскрывают информацию о гражданах из-за правил конфиденциальности.

Правительство Канады сделало также заявление, в котором говорится, что они работают с местными властями и группами для сбора дополнительной информации о похищении.

Напомним:

В субботу, 16 октября, в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, банда похитила 17 христианских миссионеров из США и членов их семей, в том числе детей. Такое преступление шокировало своей наглостью чиновников страны.

Сотрудник скорой, путешественник и миссионер Джон Чоу погиб от рук туземцев

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