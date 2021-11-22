На Гаити бандиты освободили двух из 17 похищенных более месяца назад миссионеров из США и Канады

На Гаити бандиты освободили двух из 17 похищенных более месяца назад миссионеров из США и Канады

Ранее лидер банды угрожал убить похищенных миссионеров, если не получит $17 млн выкупа.

На Гаити в воскресенье, 21 ноября, освободили двоих из 17 членов миссионерской группы, похищенных бандой "400 Mawozo" более месяца назад.

Об этом со ссылкой на христианскую организацию Christian Aid Ministries из Огайо сообщает The Associated Press.

Отмечается, что освобожденные находятся в "хорошем настроении и под опекой". В то же время, информация об их именах и причинах соответствующего шага со стороны злоумышленников не разглашается.

Факт освобождения двух заложников также подтвердил представитель Национальной полиции Гаити Гэри Дерозье.

Как сообщалось, христианских миссионеров из США и Канады, а также членов их семей и местного водителя похитили из автобуса 16 октября в столице Гаити Порт-о-Пренс. Среди пленных были, в частности, 8-месячный младенец, двое детей 3 и 6 лет, а также двое подростков.

По словам министра юстиции и внутренних дел Гаити Листа Квителя, похитители потребовали по миллиону долларов за каждого заложника, то есть 17 миллионов долларов выкупа. Лидер банды "400 Mawozo" угрожал убить пленных.

Также читайте На Гаити жертвами землетрясения стали 2189 человек, а число пострадавших перевалило за 12 тысяч

Тем временем на Гаити продолжается всплеск насилия и похищения людей. Правительство США недавно призвало своих граждан покинуть страну, а Канада объявила, что выводит из своего посольства весь персонал, кроме необходимого.

Из-за деятельности банд в стране не хватает топлива, что вынуждает больницы отказывать пациентам и парализует общественный транспорт. Некоторые школы закрылись, а предприятия сократили часы работы.

Гаити также пытается оправиться от убийства президента Жовенеля Моиза в июле этого года и землетрясения силой 7,2 балла, в результате которого в августе погибли более 2,2 тыс. человек.

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