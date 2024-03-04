На Гаити банды штурмовали тюрьму и освободили тысячи заключенных: власти объявили чрезвычайное положение

Погибли, по меньшей мере, десять человек.

На Гаити власти объявили 72-часовое чрезвычайное положение и ночной комендантский час в столице и окрестностях из-за массового бегства заключенных.

Об этом пишет BBC.

ЧП объявлено после того, как вооруженные банды штурмовали большую тюрьму Порт-о-Пренса, убив, по меньшей мере, 12 человек и освободив около 4000 заключенных.

Согласно заявлению главарей банд, они хотят заставить находящегося за пределами страны премьер-министра Ариэля Генри уйти в отставку. Группы, стремящиеся устранить его, контролируют около 80% Порт-о-Пренса.

Банды атаковали две тюрьмы. Одну в столице, а другую – в соседнем Круа-де-Буке. Они были охвачены штурмом в выходные.

Вспышка насилия началась в стране после того, как премьер-министр приехал в Найроби для обсуждения отправки в Гаити многонациональных сил безопасности под руководством Кении.

Лидер банды Джимми Шерезье по прозвищу Барбекю объявил скоординированную атаку, чтобы устранить его.

Напомним, в столице Гондураса произошел бунт в женской тюрьме, во время которого, по меньшей мере, 41 женщина была убита, а некоторые из них погибли в результате смертельных ожогов.

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