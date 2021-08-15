На Гаити число жертв мощного землетрясения возросло до 304 человек

Больше всего пострадала юго-восточная часть Гаити.
Число жертв мощного землетрясения, произошедшего на Гаити в субботу, увеличилось до 304 человек.
Об этом заявил премьер-министр Гаити Ариэль Анри на пресс-конференции сообщил, что число жертв мощного землетрясения, - сообщает CNN.
Пострадали более 1,8 тысячи человек. Больница в городе Жереми переполнена, во дворе для пациентов дополнительно установили палатки.
По словам представителя американского Красного Креста Кэти Уилкс, землетрясение нанесло значительный ущерб домам, дорогам и инфраструктуре.
США, Чили, Панама, Колумбия и некоторые другие страны Латинской Америки выразили готовность оказать помощь Гаити в преодолении последствий землетрясения.
Также, по прогнозам, в начале следующей недели в регион придет тропический шторм Грейс, который принесет ураганные ветры и проливные дожди, есть риск внезапных наводнений.
Напомним, что у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. В стране введено чрезвычайное положение. Больше всего пострадала юго-восточная часть Гаити, но ощутили землетрясение во всех странах Карибского бассейна.
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