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На Гаити число жертв мощного землетрясения возросло до 304 человек

На Гаити число жертв мощного землетрясения возросло до 304 человек

Associated Press

Больше всего пострадала юго-восточная часть Гаити.

Число жертв мощного землетрясения, произошедшего на Гаити в субботу, увеличилось до 304 человек.

Об этом заявил премьер-министр Гаити Ариэль Анри на пресс-конференции сообщил, что число жертв мощного землетрясения, - сообщает CNN.

Пострадали более 1,8 тысячи человек. Больница в городе Жереми переполнена, во дворе для пациентов дополнительно установили палатки.

По словам представителя американского Красного Креста Кэти Уилкс, землетрясение нанесло значительный ущерб домам, дорогам и инфраструктуре. 

США, Чили, Панама, Колумбия и некоторые другие страны Латинской Америки выразили готовность оказать помощь Гаити в преодолении последствий землетрясения.

Также, по прогнозам, в начале следующей недели в регион придет тропический шторм Грейс, который принесет ураганные ветры и проливные дожди, есть риск внезапных наводнений.

Напомним, что у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. В стране введено чрезвычайное положение. Больше всего пострадала юго-восточная часть Гаити, но ощутили землетрясение во всех странах Карибского бассейна.

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