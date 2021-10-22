На Гаити лидер банды грозит убить похищенных миссионеров, если не получит $17 млн выкупа

Среди пленных также 8-месячный младенец и двое детей 3 и 6 лет.

на Гаити лидер банды "400 Mawozo", похитившей 17 человек, в том числе миссионеров из США и Канады, а также членов их семей, угрожает убить пленных, если не получит выкуп.

Об этом со ссылкой на обнародованную злоумышленниками в четверг, 21 октября, видеозапись сообщает CNN.

Отмечается, что бандит Уилсон Джозеф по прозвищу "Lanmò Sanjou" (День смерти) озвучил соответствующую угрозу во время похорон нескольких членов своей банды, которых, по его словам, убили полицейские.

"Мы не будем комментировать видео, пока те, кто непосредственно участвует в освобождении заложников, не определят, что комментарии не будут угрожать безопасности и благосостоянию наших сотрудников и членов семей", — заявили в Министерстве христианской помощи страны.

Как сообщалось, христианских миссионеров из США и Канады, а также членов их семей похитили из автобуса в субботу, 16 октября, в столице Гаити Порт-о-Пренс. Среди пленных, в частности, 8-месячный младенец, двое детей 3 и 6 лет, а также двое подростков.

По словам министра юстиции и внутренних дел Гаити Листа Квителя, похитители потребовали по миллиону долларов за каждого заложника, то есть 17 миллионов долларов выкупа.

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В переговорах с похитителями участвуют как гаитянских правоохранители, так и ФБР, а местные власти неустанно работают над поиском мирного решения. В то же время в четверг временный управляющий Национальной полиции страны Леон Чарльз внезапно подал в отставку.

В издании отмечают, что инцидент привлек внимание всего мира к бандитскому насилию и незащищенности в бедной стране Карибского бассейна.

"Похищения людей с целью получения выкупа на Гаити широко распространены и часто неизбирательны, направленны на богатых и бедных, молодых и старых", — говорится в материале. Всего в государстве были похищены не менее 782 человек, в том числе более 50 иностранцев.

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По данным ЮНИСЕФ, в этом году было похищено не менее 30 детей. Эксперты отмечают, что такой опыт неизбежно влечет травму. "Для детей на Гаити больше нигде не безопасно", — говорит региональный директор организации Джин Гоф.

В Центре анализа и исследований по правам человека (CARDH) указывают, что рост преступности на Гаити происходит на фоне политической нестабильности в стране. В частности, количество похищений возросло после убийства президента Жовенеля Моиза в июле этого года.

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