На Гаити похитили 17 христианских миссионеров из США вместе с их детьми

На Гаити похитили 17 христианских миссионеров из США вместе с их детьми

Такое преступление шокировало своей наглостью чиновников страны.

В субботу, 16 октября, в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, банда похитила 17 христианских миссионеров из США и членов их семей, в том числе детей. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей службы безопасности страны.

Детали похищения остаются до конца не выясненными, но местные чиновники заявили, что миссионеров похитили из автобуса, который следовал в аэропорт, чтобы высадить некоторых членов группы и продолжить маршрут в другой пункт назначения.

Отмечается, что Гаити на протяжении многих лет находится в состоянии политических потрясений, и похищения богатых и бедных является не редким явлением. Но даже в стране, привыкшей к массовому беззаконию, похищения такой большой группы американцев шокировало чиновников своей наглостью.

Насилие продолжает расти по всей столице Гаити. По некоторым оценкам, сейчас банды контролируют примерно половину города Порт-о-Пренс.

Напомним, в мае в Камбодже нашли мертвым 35-летнего миссионера из Украины.

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