На Гаити в результате землетрясения погибли почти 1,3 тыс. человек

Стихия разрушила 2 868 и повредила 5 410 зданий.
На Гаити в воскресенье, 15 августа, число жертв землетрясения силой 7,2 балла достигло 1 297 человек. Кроме того, сейчас известно о более 5,7 тыс. пострадавших.
Об этом со ссылкой на руководителя Управления гражданской защиты Гаити Джерри Чандлера сообщает CNN.
Отмечается, что стихия разрушила 2 868 и повредила 5 410 зданий. Кроме того, землетрясение заблокировало дороги, по которым можно было доставлять в пострадавшие районы жизненно необходимые товары, а больницы оказались в шаге от медицинского коллапса.
"Когда речь идет о медицинских потребностях, это наша наиболее неотложная задача. Мы начали отправлять лекарства и медперсонал в пострадавшие учреждения, — сказал премьер-министр страны Ариэль Генри. — Что касается людей, нуждающихся в срочной специальной помощи, мы эвакуировали определенное количество из них и мы эвакуируем еще некоторых сегодня и завтра".
Землетрясение произошло в 8:30 утра в субботу, 14 августа, на глубине около 10 километров с эпицентром примерно в 12 километрах к северо-востоку от Сен-Луи-дю-Сюда в юго-западной части страны.
Между тем метеорологи предупреждают, что в понедельник и вторник Гаити охватит тропический шторм с сильным ветром и проливным дождем, который "может привести к наводнениям и оползням".
Как сообщалось, США, Чили, Панама, Колумбия и некоторые другие страны Латинской Америки выразили готовность оказать помощь Гаити в преодолении последствий землетрясения.