На Гаити взорвалась автоцистерна с топливом: более полусотни человек сгорели заживо (видео)

На Гаити взорвалась автоцистерна с топливом: более полусотни человек сгорели заживо (видео)

Люди подошли к попавшей в ДТП фуре, чтобы набрать горючего, но авто взорвалось.

На севере Гаити в Кап-Аитьен 14 декабря взорвалась автоцистерна с топливом, в результате чего более 50 человек погибли.

Об этом пишут Le Nouvelliste, Haiti24 и Nouvelliste со ссылкой на власть.

По сообщениям местных СМИ, жертвы пытались ограбить грузовик, из которого полилось бесплатное горючее. Как уточняется, автоцистерна с топливом попала в ДТП на центральном квартале после того, как водитель пытался уйти от столкновения с мотоциклистом.

После инцидента у фуры собралась толпа людей для набора горючего. Но автомобиль взорвался.

Огонь перекинулся на дома вблизи, количество жертв в домах пока неизвестно. В результате взрыва, по последним данным, погибли более 50 человек, десятки — получили травмы разной степени тяжести.

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"Я видел, как на месте происшествия сгорели заживо от 50 до 54 человек. Их невозможно идентифицировать", — сказал заммэра Гаити.

Власти объявили трехдневный траур.

"Трехдневный национальный траур будет объявлен на всей территории страны в память жертв этой трагедии, из-за которой скорбит весь гаитянский народ", — написал премьер-министр Гаити Ариэль Анри.

Также премьер добавил, что в городе Кап-Аитьен будут развернуты полевые госпитали для предоставления необходимой помощи пострадавшим.

Напомним, ранее взрыв произошел на Сицилии. Под руинами погибли по меньшей мере четыре человека, а еще пять до сих пор ищут спасатели. Среди пропавших без вести – беременная женщина и ее муж.

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