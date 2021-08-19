На Гаити жертвами землетрясения стали 2189 человек, а число пострадавших перевалило за 12 тысяч

На Гаити жертвами землетрясения стали 2189 человек, а число пострадавших перевалило за 12 тысяч

Больницы страны полностью переполнены, а работу спасателей осложняют проливные дожди и недостаток ресурсов.

На Гаити в среду, 18 августа, число жертв землетрясения магнитудой 7,2 возросло до 2189, а число пострадавших перевалило за 12,2 тысячи.

Об этом со ссылкой на Управление гражданской защиты Гаити сообщает CNN.

Отмечается, что больницы страны полностью переполнены людьми, которые выжили после стихии и нуждаются в срочной помощи. Известно, что 34 человека спасли из-под завалов во вторник и среду.

В то же время поисково-спасательным работам мешает нехватка ресурсов и проливные дожди, которые вызвали оползни и заблокировали дороги в пострадавшем регионе.

Землетрясение повредило или разрушило по меньшей мере 75 тысяч домов, в результате чего пострадали около 135 тысяч семей.

Примерно 600 тысяч человек нуждаются в помощи, есть острая потребность в воде, особенно в коммуне Пестель, где разрушены почти все резервуары с питьевой водой.

В своем обращении в среду премьер-министр Ариэль Генри призвал страну "объединиться для восстановления Гаити". Он также призвал граждан осознавать распространение COVID-19 во время восстановительных работ.

В Гаити, где проживает около 11 миллионов человек, зарегистрировали более 20 тысяч случаев коронавируса и более 570 связанных с инфекцией смертей.

"Мы потеряли много людей из-за этого бедствия, давайте не будем терять еще больше из-за пандемии", — высказался Генри.

Напомним, что:

землетрясение силой 7,2 балла произошло в 8:30 утра в субботу, 14 августа, на глубине около 10 километров с эпицентром примерно в 12 километрах к северо-востоку от Сен-Луи-дю-Cюда в юго-западной части страны;

в 8:30 утра в субботу, 14 августа, на глубине около 10 километров с эпицентром примерно в 12 километрах к северо-востоку от Сен-Луи-дю-Cюда в юго-западной части страны; стихия разрушила более семи тысяч домов и повредила еще почти пять тысяч сооружений, в том числе больницы, школы, офисы и церкви. Около 30 тысяч семей остались без крыши над головой;

и повредила еще почти пять тысяч сооружений, в том числе больницы, школы, офисы и церкви. Около 30 тысяч семей остались без крыши над головой; по словам местных, пострадавшие из-под завалов отправляли сообщения с просьбой о помощи;

с просьбой о помощи; многие дети осиротели в результате землетрясения, а подростки начали голодать;

в понедельник и вторник Гаити охватил тропический шторм с сильным ветром и проливным дождем.

Новости мира: число погибших в результате землетрясения на Гаити приближается к двум тысячам

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку