На Гавайях проснулся вулкан-гигант: тысячи туристов оказались в ловушке (видео)

Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях привлекло многих туристов, однако вскоре может заблокировать главную дорогу.

Об этом пишет Sky News.

В воскресенье, 27 ноября, началось первое за 38 лет извержение вулкана Мауна-Лоа. Сначала оно было довольно слабым, и многие прибыли в город Хило, чтобы посмотреть на красивые потоки лавы.

Люди заняли практически все отели в окрестностях и арендовали вертолеты для осмотра с воздуха. Полиция сообщила, что в результате нескольких несчастных случаев произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого два человека были госпитализированы с легкими травмами.

Однако через несколько дней расплавленная порода ринулась на главную дорогу, соединяющую западное и восточное побережье острова Гавайи.

Ученые Геологической службы США заявили, что в пятницу, 2 декабря, медленный поток лавы протекал примерно в 4,3 км от трассы. На следующей неделе она может перерезать проезжую часть, заставив водителей искать альтернативные маршруты в северной и южной части Гавайев, увеличивая время на несколько часов.

Геологи из Гавайской вулканической обсерватории заявили, что если Мауна-Лоа будет следовать историческим закономерностям, ожидается, что извержение будет продолжаться в течение одной-двух недель.

Мауна-Лоа – один из пяти вулканов, закрытых Гавайскими островами в Тихом океане. На языке гавайцев Мауна-Лоа означает "Долгая Гора". Мауна-Лоа – второй по объему из всех вулканов на Земле и самый активный вулкан.

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