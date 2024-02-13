На газопроводе в Ленинградской области – попытка диверсии: россияне показали задержанного (видео)

Задержанный рассказал, что действовал якобы "по указанию СБУ".

В России заявили о попытке диверсии на трубопроводном узле газораспределительной станции в Ленинградской области и задержании исполнителя – якобы украинца, действовавшего "по указанию СБУ".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды с ссылкой на ФСБ России.

В заявлениях указано, что работники ФСБ в Ленинградской области предотвратили якобы украинскую диверсию на трубопроводном узле газораспределительной станции.

Задержан исполнитель — иностранный гражданин, якобы украинец по национальности. У него изъято пять бомб.

Задержанный рассказал, что действовал якобы "по указанию СБУ", а взрывное устройство должен был взять в тайнике.

"Задача была – повредить трубопровод методом подрыва трубы. Мне указали через мессенджер Telegram координаты и место, где я мог взять закладки, вот эти взрывные устройства", – рассказал мужчина на ролике, который выложили пропагандисты.

Возбуждено дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

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Напомним, 8 февраля в Пермском крае РФ произошел взрыв на газопроводе, в результате чего загорелся грузовой поезд.

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