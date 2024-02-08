На газопроводе в Пермском крае РФ раздался взрыв и вспыхнул грузовой поезд: видео

Пожар локализован на 250 квадратах, из газопровода бьет факел.

Грузовой поезд вспыхнул после взрыва на газопроводе в поселке Куеда Пермского края России.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash и обнародовал видео.

"Горят три цистерны в составе. Пламя уже перекинулось на два жилых дома. С ожогами госпитализировали одну женщину и подростка, надышавшегося дымом", — говорится в сообщении под видео.

Также сообщается, что шесть человек, среди которых два ребенка, пострадали от взрыва на газопроводе в Пермском крае. Один жилой дом сгорел почти полностью – у него обрушилась крыша. Пожар локализован на 250 квадратах, из газопровода бьет факел.

Грузовой поезд вспыхнул после взрыва на газопроводе в Пермском крае РФ

Напомним, в российском Ижевске произошел мощный "прилет" на военном заводе.

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