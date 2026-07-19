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На глазах у дяди: крокодил напал на 12-летнего мальчика, когда тот мыл руки в реке (фото)
Несмотря на попытки местных жителей спасти ребенка, он погиб.
В штате Уттар-Прадеш, Индия, 12-летний мальчик погиб после нападения крокодила.
Об этом пишет Need To Know.
Рептилия схватила ребенка за ногу прямо во время мытья рук в реке и затащила под воду. Все это происходило на глазах дяди мальчика и десятков местных жителей, которые безуспешно пытались спасти ребенка.
На шокирующих кадрах, снятых очевидцами, видно, как крокодил удерживает мальчика в своих челюстях и несколько раз бьет им о воду.
12-летний Сунил в тот день сопровождал своего дядю Вижая Раджа Сингха на рисовое поле вблизи города Баунди. Вместе они несколько часов высаживали рисовые саженцы.
После трех-четырех часов работы родственники отправились домой в село Тикури. По пути они решили остановиться у реки Гхагара, чтобы помыть руки и ноги после работы.
Именно в этот момент из воды неожиданно вынырнул крокодил.
Крокодил молниеносно вцепился в ногу Сунилу и начал тянуть его в реку.
Мальчик отчаянно пытался вырваться, а его дядя начал громко звать на помощь.
На крики мгновенно прибежали местные жители. Они бросали в рептилию камни, кирпич и палки, надеясь заставить его отпустить ребенка.
Однако крокодил продолжал атаковать. По словам очевидцев, он несколько раз ударил мальчика о воду, после чего затащил его на глубину и скрылся под поверхностью реки.
После пропажи мальчика местные жители организовали масштабные поиски.
Они прочесывали реку с помощью длинных бамбуковых шест в надежде найти ребенка.
Только около 22:00 тело Сунила удалось обнаружить и вытащить из воды.
По информации местных властей, правая нога мальчика и часть живота были частично съедены крокодилом.
Трагедия стала еще более болезненной для семьи, ведь несколько лет назад Сунил остался сиротой после смерти обоих родителей.
У него остались брат и две сестры.
По информации местных властей, семье погибшего выплатят государственную компенсацию в размере 400 тысяч индийских рупий (около 4100 долларов США).
Жители населенных пунктов, расположенных вдоль реки Гхагара, хорошо знают о присутствии крокодилов. Несмотря на это, они продолжают использовать водоем для ежедневных бытовых нужд, в частности для мытья и хозяйственных работ, что регулярно создает опасные ситуации.
Напомним, мальчик, которого бросили в вольер с крокодилами, перенес семь операций. Мать рассказала о его состоянии.