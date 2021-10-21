"На год дольше, чем нужно": ВОЗ заявила, что COVID-пандемия затянется до 2022 года

"На год дольше, чем нужно": ВОЗ заявила, что COVID-пандемия затянется до 2022 года

В Африке сейчас от коронавируса вакцинировано менее 5% населения.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия COVID-19 "продлится на год дольше, чем нужно" из-за медленной вакцинации в бедных странах.

Соответствующее заявление озвучил старший советник ВОЗ Брюс Эйлуорд, пишет ВВС.

Эксперт отметил, что в Африке сейчас от коронавируса вакцинировано менее 5% населения. Он призвал богатые государства отказаться от своих мест в очереди на вакцины, чтобы фармкомпании смогли отдать предпочтение странам с низкими доходами.

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Иначе, указал Эйлуорд, коронавирусный кризис может "легко затянуться до 2022 года". "Я могу вам сказать, что мы не на верном пути, — сказал представитель ВОЗ. — Нам действительно нужно ускорить (вакцинацию. — Ред.), иначе знаете что? Эта пандемия будет длиться на год дольше, чем нужно".

Ранее альянс благотворительных организаций The People's Vaccine опубликовал новые данные, согласно которым только одна из семи доз, обещанных фармацевтическими компаниями и богатыми странами, действительно достигает своих пунктов назначения в бедных государствах.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин.

до 2022 года из-за нехватки вакцин. Также ВОЗ осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия лишь "продлевают пандемию".

за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия лишь "продлевают пандемию". Между тем в США одобрили ревакцинацию от COVID-19 препаратами Moderna и Johnson & Johnson.

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