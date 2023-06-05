"На годы станет зоной активных боевых действий": "Вагнер" призывает жителей Белгородщины уезжать из области

Жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области рекомендуют уехать из региона из-за того, что с каждым днем ситуация там только усугубляется.

Об этом сообщила пресс-служба ЧВК "Вагнер" в Telegram.

"По Белгородской области. Тем кто живет у границы рекомендую уехать. Все идет к тому, что Белгородская область теперь на годы станет зоной активных боевых действий. Все очень напоминает ЛНР в 2015 году, когда местные спрашивали у меня, а надолго ли это все? Я отвечал - навсегда. И оказался прав. Обстрелы, вылазки ДРГ постепенно перейдут в широкомасштабные боевые действия. Многие населенные пункты, особенно те что находятся недалеко от границы превратятся в зоны тотального разрушения и будут сметены артиллерийским огнем", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 июня добровольцы РДК и Легиона "Свобода России" предлагали губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, чтобы он лично забрал российских оккупантов, которых удалось захватить в плен во время операции на Белгородщине. Однако Гладков проигнорировал это предложение и не приехал на встречу.

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