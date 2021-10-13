На Гонконг обрушился мощный тайфун: закрыли правительственные здания

Тайфун может привести к наводнениям.

В Гонконге закрыли школы и правительственные здания из-за мощного тайфуна.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 октября.

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Тайфун уже стал причиной 11 смертей на Филиппинах. Сейчас с порывами ветра до сотни километров в час и мощными ливнями он обрушился на Гонконг. Синоптики ожидают, что тайфун приведет к наводнениям. Впрочем, уже вечером, обещают, стихия утихнет.

Новости мира: в Гонконге закрыли школы и правительственные здания из-за мощного тайфуна

Как сообщалось, в Китае из-за непогоды два миллиона человек оказались в зоне стихийного бедствия. От масштабного наводнения пострадала северная провинция Шаньси: 17000 зданий обрушились в десятках городов и поселков. эвакуировать пришлось 120 000 человек. Спасателям мешают мощные ливни и штормы.

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