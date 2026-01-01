- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 9650
- Время на прочтение
- 1 мин
На горнолыжном курорте прогремел взрыв в баре: есть погибшие
Точная причина пока неизвестна, однако местные медиа предполагают, что спровоцировали взрыв новогодние фейерверки.
В Швейцарии произошел взрыв в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Несколько человек погибли, еще несколько человек получили ранения. Точное количество жертв пока неизвестно.
Об этом сообщает BBC.
Взрыв произошел в 01:30 по местному времени в баре Constellation. Полиция сообщила, что в помещении находились сотня человек.
Пожар мог быть вызван фейерверками во время концерта, но полиция заявляет, что причина пока неизвестна.
Кран-Монтана — элитный горнолыжный курорт в швейцарском регионе Вале.
Напомним, в Таллине на первом этаже торгового центра Ülemiste прогремел взрыв, есть пострадавший. Полиция подтверждает, что ситуация не связана с терроризмом и рассматривается как единичный инцидент.