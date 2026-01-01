На горнолыжном курорте прогремел взрыв в баре: есть погибшие

На швейцарском горнолыжном курорте раздался взрыв / © Associated Press

В Швейцарии произошел взрыв в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Несколько человек погибли, еще несколько человек получили ранения. Точное количество жертв пока неизвестно.

Об этом сообщает BBC.

Взрыв произошел в 01:30 по местному времени в баре Constellation. Полиция сообщила, что в помещении находились сотня человек.

Пожар мог быть вызван фейерверками во время концерта, но полиция заявляет, что причина пока неизвестна.

Кран-Монтана — элитный горнолыжный курорт в швейцарском регионе Вале.

