На горнолыжном курорте произошла авария на подъемнике: много травмированных

На горнолыжном курорте Астун в Пиренеях на кресельном подъемнике произошла авария. В результате инцидента травмировано около 30 человек, из которых состояние 17 оценивается как тяжелое или очень тяжелое.

Об этом пишет Euronews.

По предположениям испанских СМИ, сломалась одна из пряжек на конце подъемника, из-за чего кресла начали сильно раскачиваться вверх и вниз, а некоторые из них ударялись о землю.

Отмечено, что девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, восемь — в тяжелом.

Для оказания экстренной помощи были привлечены четыре вертолета из Сарагосы, Теруэля, Общественной гвардии и Наварры. Одна женщина, которая считается самым тяжелым пациентом, была доставлена вертолетом в больницу Мигеля Сервета в Сарагосе.

Служба скорой помощи 061 мобилизовала значительные медицинские ресурсы, в том числе 24 базовых отделения жизнеобеспечения, пять мобильных отделений интенсивной терапии, три отделения расширенного жизнеобеспечения с медперсоналом и 14 обычных машин скорой помощи. Кроме того, на месте происшествия создан полевой медицинский центр.

Напомним, ранее мы писали о том, как защититься во время отдыха на горнолыжном курорте.

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