На грани катастрофы: российские истребители зажали самолет Британии над Черным морем (видео)

Российский истребитель, совершивший перехват британского самолета-разведчика Rivet Joint / © Министерство обороны Великобритании

Реклама

Российские самолеты-истребители совершили опасный перехват самолета-разведчика Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании над Черным морем. Самолеты РФ приблизились на критическое расстояние в 6 м, спровоцировав включение аварийных систем.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Самолет Rivet Joint Королевских Военно-воздушных сил, который находился в международном воздушном пространстве над Черным морем, подвергся опасному перехвату со стороны российских истребителей. Российские самолеты подлетали на расстояние до 6 м, что привело к срабатыванию аварийных систем на борту.

Реклама

«Несмотря на эти безрассудные маневры, экипаж КВПС безопасно выполнил свою миссию. Самолет совершал плановый полет в поддержку операций НАТО, делая вклад в безопасность восточного фланга Альянса», — отметили в британском Минобороны.

Там добавили, что Rivet Joint является специализированным самолетом радиоэлектронной разведки, оборудованным современными системами наблюдения и сбора данных. Его используют для получения критически важной информации, необходимой для обеспечения безопасности территории НАТО.

В Минобороны Британии отметили, что этот случай свидетельствует о продолжении агрессивного поведения России и росте военной активности в Восточной Европе и северных регионах. Великобритания, как отмечается, и дальше будет поддерживать союзников и оставаться преданной защите НАТО.

К слову, 22 апреля французские истребители Rafale, которые базируются в Литве в рамках миссии НАТО, дважды за день поднимались в воздух для перехвата около 10 российских военных самолетов над Балтийским морем. Среди обнаруженных целей были разведывательный Ил-20, два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, а также истребители Су-30 и Су-35.

Реклама

А в середине мая польские истребители перехватили над международными водами Балтийского моря российский разведывательный самолет Ил-20, который направлялся без плана полета и с выключенными транспондерами. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал этот инцидент очередной провокацией и попыткой протестировать системы ПВО стран НАТО, подчеркнув, что полеты без передатчиков угрожают гражданской и военной авиации.

Новости партнеров