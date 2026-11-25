Флаги России и Эстонии / © ТСН

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МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии из-за решения Таллина закрыть границу с 1 декабря. Ведомство также обвинило Таллин в предоставлении воздушного пространства украинским дронам, попытках морской блокады в Балтийском море и преследовании русскоязычных жителей.

Об этом говорится в сообщении МИД России для СМИ.

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В заявлении указано, что 23 ноября в российский МИД вызвали временного поверенного по делам Эстонии в РФ Марека Юхтеги. Российская сторона заявила ему протест из-за обвинений Москвы в попытке поджога предприятия военно-промышленного комплекса вблизи Таллинна, а также из-за решения эстонского правительства закрыть с 1 декабря пункты пропуска на российско-эстонской границе.

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В МИД России заявили, что предъявленные Эстонией обвинения якобы не имеют доказательной базы. Дипведомство назвало их очередным проявлением «русофобской сущности» эстонских властей.

В Москве также утверждают, что закрытие границы, прежде всего, негативно повлияет на экономику Эстонии и будет иметь последствия как для Таллинна, так и для его партнеров в ЕС и НАТО.

Российский МИД назвал решение эстонской стороны очередной «антироссийской затеей» и заявил, что оно якобы является продолжением ряда враждебных действий Эстонии в последние годы. В ведомстве также упрекнули Таллинн в поддержке Украины и заявили, что Эстония якобы предоставляет свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, атакующих северо-западные регионы России.

«Эстонскому дипломату было снова указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией«, — говорится в заявлении российского МИД.

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Там также обвинили Эстонию в якобы создании препятствий для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море: заявили о попытках их осматривать, захватывать и арестовывать. В ведомстве утверждают, что таким образом Таллин стремится ввести морскую блокаду против России.

Кроме того, МИД РФ отметил, что в октябре Эстония ввела полный запрет на транзит российского и белорусского зерна по своей территории.

«В Эстонии набирают обороты репрессивные действия, направленные против русскоязычных и „инакомыслящих“ жителей этой страны, не готовых слепо следовать официальным нарративам власти по поводу тотального очернения России», — высказали традиционные пропагандистские тезисы во вражеском МИДе.

Там также обвинили Таллин в якобы запрете русского языка, уголовном преследовании и депортации людей, которые симпатизируют РФ или стремятся сохранить доступ к русскому языку и культуре. В МИД России заявили, что эстонские власти якобы используют принудительные меры и угрожают полной ликвидацией Эстонской православной христианской церкви.

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Главе эстонской дипмиссии, по утверждению российского ведомства, также заявили, что политика Таллинна в отношении РФ якобы будет способствовать дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и будет негативно влиять на благосостояние населения Эстонии и экономическое положение страны.

«В ходе встречи было подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на принятие комплексных политико-дипломатических мер, направленных на защиту национальных интересов России и законных прав граждан нашей страны», — резюмировали в МИД.

Страны Балтии закрывают границы с РФ — что известно

Напомним, Эстония с 1 декабря полностью закрывает все пункты пропуска на границе с Россией. Глава МИД страны Маргус Цахкна пояснил, что такое решение было принято в ответ на подготовку диверсии против эстонского оборонного предприятия, приказ о которой отдало российское ГРУ. По словам министра, перекрытие границы должно ограничить враждебную деятельность РФ на территории Эстонии и усилить борьбу с обходом санкций.

Латвия вслед за Эстонией рассматривает возможность введения жестких ограничений или полного закрытия границы с Россией. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил ведомствам сформировать позицию Риги. Глава МВД Янис Домбрава поддержал закрытие границы, ожидая в ближайшие дни единое решение нового правительства.

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