Северная Корея осудила нападение Украины на Россию, назвав это непростым актом поддерживаемого США и Западом террора.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство KCNA.

СМИ пишут, что наступление Украины на Россию является следствием антироссийской конфронтационной политики США, ставящей ситуацию на грань Третьей мировой войны.

В заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи отмечено, что США поставляют Украине летальное оружие на "астрономические" суммы. Северная Корея решительно осудила вооруженную атаку на территорию России со стороны "марионеточного режима Зеленского", поддерживаемого США и Западом, назвав это актом агрессии и террора.

За последний год Северная Корея значительно усилила свои связи с Россией, в частности лидеры обеих стран провели две встречи на самом высоком уровне, обещая более тесное сотрудничество во всех сферах.

Напомним, Сирия — единственная страна из числа "друзей" России, осудившая наступление украинских сил на территорию Курской области РФ. Остальные союзники Кремля, в частности Китай, воздерживаются от активных комментариев. Сирийский МИД выразил обеспокоенность по поводу нападения на гражданские объекты и гибель мирных жителей. Китай, в свою очередь, лишь отметил, что следует придерживаться принципов "охлаждения" ситуации, не прибегая к детальному комментированию событий.

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