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Они состоялись через месяц после 20-дневных учений BALTOPS 2025 16-ти стран НАТО в Балтийском море под руководством Командования шестого флота США. В Бундесвере заявили, что эти маневры не направлены против России. Но западные эксперты единодушны в оценках: учения натовцев были ответом на российские военные провокации, как-то инцидент с российским кораблем, который обстрелял вертолет Бундесвера сигнальными ракетами в декабре 2024 года; постоянные повреждения подводных кабелей, за которыми стоит Москва; и деятельность российского «теневого» танкерного флота

Именно через Балтийское море Россия экспортирует более 60% своей сырой нефти (вместе с Черным морем — это 80%). Поэтому неудивительно, что в 2025 году Россия втрое увеличила там количество своих военных маневров. Так, например, за 7 месяцев 2025 года в Балтийском море состоялось три военных учения — столько же, сколько и в 2023-2024 годах. Вдобавок, в последние месяцы Кремль существенно обострил свою риторику.

В понедельник, 4 августа, в российской Службе внешней разведки (СВР), возглавляемой Сергеем Нарышкиным, обвинили Запад, в частности Британию, в подготовке едва ли не терактов против танкеров, которые перевозят российскую нефть. А еще раньше, кстати, уже не в первый раз, глава Морской коллегии Николай Патрушев обвинял Брюссель в подготовке «силовых провокаций» по блокированию Балтики для российского торгового судоходства.

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С чем связаны угрозы Москвы, свидетельствующие о подготовке России к силовым провокациям в Балтийском море? Как это связано с угрозами Трампа обрезать российские нефтяные доходы? Читайте в материале ТСН.ua.

Из-за нового ультиматума Трампа Путину, который приходится на 8 августа, на второй план отошли новости об атаках беспилотников по российским топливным складам, базам и НПЗ. В Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 3 августа Силы обороны Украины нанесли успешный удар по базе горюче-смазочных материалов в аэропорту «Сочи», поразив горюче-заправочный комплекс. На аэродроме размещалась еще и российская армейская авиация.

Также, по информации Reuters, от 2 августа после атаки дронов остановил свою работу Новокуйбышевский НПЗ, которым руководит «Роснефть», из-за повреждения главной установки переработки нефти Остановил примерно половину своих перерабатывающих мощностей. временным дефицитом горючего внутри страны. Рязанский НПЗ обеспечивает большие объемы для Центрального федерального округа, включая Москву.

Тем не менее, профильные эксперты отмечают, что остановка этих НПЗ, включая поражение топливно-заправочного комплекса в аэропорту «Сочи», больше бьет по региональной логистике, потому что нужно переориентировать поставки из других регионов, что увеличивает расходы на доставку. К примеру, в июле, как сообщал Bloomberg, всего за неделю бензин А-95 в Москве и Рязани на оптовых рынках подорожал на 7%. В конце июля российское правительство даже ввело очередной запрет на экспорт горючего, который будет действовать до 31 августа. Но проблему это решает частично.

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Из-за высокой процентной ставки российского Центробанка, которая в конце июля хоть и была снижена от 20% до 18%, впрочем, частные розничные сети не создали достаточных резервов топлива для удовлетворения высокого спроса летом. Именно из-за высоких процентных ставок не менее шести российских госкомпаний — Росатом, Российская железная дорога, АвтоВАЗ, Аэрофлот, Роскосмос и Ростех — обратились к правительству с просьбами субсидировать стоимость обслуживания кредитов. К этому прибавляется падение мировых цен на нефть после решения ОПЕК+ значительно увеличить добычу в сентябре, давление администрации Трампа на такие страны, как Индия, по уменьшению объемов закупки российской сырой нефти и в целом уменьшению экспорта российской нефти, который за семь месяцев этого года упал на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Все это, наряду с решением Евросоюза снизить ценовой «потолок» (предельную цену продажи — Ред.) на российскую нефть от $60 до $47,6 за баррель, при условии ее строгого исполнения могло бы сократить нефтяные доходы России на 18-20% или на $15-20 млрд. Для сравнения, ежемесячно на войну против Украины Россия тратит более $10 млрд. Если к этому прибавится еще и решение Индии снизить закупки российской нефти, то потери нефтяных доходов России могут достичь даже $30 млрд.

«Теневой» флот: Россия угрожает НАТО войной

Чтобы обойти все эти ограничения и не потерять доходы, Москве придется увеличивать экспорт своей нефти именно теневыми танкерами, на которые и так приходится до 70% всего морского экспорта российской нефти и нефтепродуктов. А ключевой маршрут доставки — это самое Балтийское море. В мае ТСН.ua уже писал, как после военного столкновения там России и НАТО, когда ВМС Эстонии пытались остановить танкер российского «теневого» флота Jaguar, Кремль пригрозил, что будет защищать свои корабли в Балтийском море всеми доступными средствами.

В июле появлялась информация, что Швеция, Дания и Германия — страны, имеющие выход к Балтийскому морю, — будут проверять российские танкеры, проходящие транзитом через их территориальные воды, и будут требовать соответствующую страховую документацию. повреждения подводных кабелей, что уже случалось ранее. Однако официальных сообщений о том, осуществлялись ли хоть раз такие проверки, нет.

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В середине июня этого года Россия впервые задействовала один из боевых кораблей своего ВМФ — ракетный корвет «Бойкий» с ракетами «Уран» для сопровождения танкеров своего теневого флота. Это уже не первая попытка такого конвоирования. Во время упомянутого выше ТСН.ua случая почти военного столкновения России и НАТО в Балтийском море в мае этого года Москва отправила в свой танкер Jaguar Су-35, который нарушил воздушное пространство НАТО примерно на одну минуту. То есть, как видим, Кремль вплотную подошел к риску прямого военного столкновения с силами Альянса в Балтийском море, защищая танкеры своего «теневого» флота.

Готов ли НАТО дать силовой отпор России на Балтике? Ведь новые заявления российской СВР о Британии, которая якобы «планирует задействовать союзников по НАТО и Украине для совершения терактов с российскими танкерами», на самом деле не так уж новые. Еще в январе 2025 г. Сергей Нарышкин обвинял Лондон и Киев в «подготовке планов по подрыву иностранного корабля в Балтийском море, чтобы обвинить Россию и втянуть НАТО в вооруженный конфликт». А в марте этого года Николай Патрушев говорил, что Москва видит угрозу со стороны Альянса в Балтийском регионе.

Обострение риторики Кремля в эти дни может быть связано еще и с решением Трампа перебросить две атомные лодки США «туда, где они должны быть», в ответ на ядерные угрозы безумного заместителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Уже в понедельник, 4 августа, пресс-секретарь Путина Песков сделал шаг назад, заявив, что Москва не рассматривает заявление Трампа как признак эскалации ядерной напряженности. Вечером того же дня российский МИД сделал заявление, что Кремль отказывается от моратория на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД) от 500 до 5,5 тыс. км, потому что «ситуация развивается путем фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе». Правда, этого «моратория» не существует с 2019 года, когда Трамп вывел США из Договора РСМД от 1987 года.

Однако, эксперты и аналитики сомневаются, что страны-члены НАТО, имеющие выход к Балтийскому морю, готовы, по крайней мере, пока, дать силовой отпор России в ответ на ее провокации в Балтийском море. Усугубляя еще и ПВО, но противовоздушной обороны критически не хватает — это наглядно показали проблемы с поставками систем ПВО Украине.

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К тому же в санкционном списке ЕС и стран G7 уже более 300 судов «теневого» флота РФ. Однако ни это, ни ограничение ценового «потолка» продажи российской нефти достаточным образом не выполняется. Поэтому профильные эксперты советуют все же начать с реального выполнения уже существующих санкций. В частности, Еврокомиссия уже давно рассматривает введение специальных механизмов, позволяющих конфискацию судов российского «теневого» флота за экологические действия или пиратские риски.