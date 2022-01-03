На границе Афганистана и Туркменистана произошли столкновения между талибами и войсками, погибший

На границе Афганистана и Туркменистана произошли столкновения между талибами и войсками, погибший

Силы Талибана открыли огонь в ответ на нападение туркменских пограничников.

На границе Афганистана и Туркменистана в Хамабском районе провинции Джовзджан во время столкновений между силами "Талибана" и туркменскими войсками погиб мирный житель, еще один получил травмы.

Об этом сообщает Hasht e Subh.

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Исполняющий обязанности главы Департамента информации и культуры Талибана в провинции Джоузджан Хелал Балхи 3 января сообщил, что три дня назад туркменские пограничники убили одного мирного жителя и избили другого.

По его словам, силы Талибана столкнулись с военным ответом туркменских пограничников, когда они вышли на границу района Хамаба, чтобы проверить ситуацию с безопасностью. "Силы Талибана открыли огонь в ответ на нападение туркменских пограничников", – сказал Балхи.

По данным местных СМИ, детали и инцидента пока неизвестны. Однако Балхи заявил, что силы Талибана не пострадали в столкновении.

Ранее сообщалось, что во время антиалкогольного рейда в столице Афганистана городе Кабуле талибы, захватившие власть в стране, изъяли у продавцов около 3000 литров спиртного и вылили его в канал.

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