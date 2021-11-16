На границе Армении и Азербайджана перестали стрелять после разговора Путина с армянским премьером

На границе Армении и Азербайджана перестали стрелять после разговора Путина с армянским премьером

Телефонный звонок в Кремль инициировала армянская сторона.

В Министерстве обороны Армении заявили о прекращении боевых действий на границе с Азербайджаном, продолжавшихся в течение вторника, 16 ноября.

В сообщении пресс-службы оборонного ведомства говорится, что прекращение огня было достигнуто благодаря вмешательству России.

"По договоренности, достигнутой через посредничество российской стороны, огонь прекращен в 18:30 на восточной границе Армении, ситуация относительно стабилизировалась", — сказано в тексте опубликованного заявления.

Также читайте Армения назвала количество погибших во время войны в Нагорном Карабахе

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил соседнее государство в прямой агрессии и заметил, что надеется на помощь в разрешении конфликта от Кремля. После этого по его инициативе последовал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

На сайте Кремля сообщили, что в ходе разговора обсуждалось обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана. "Достигнута договоренность продолжить контакты по этому поводу", — сообщили в пресс-службе президента России.

В Министерстве обороны Азербайджана о достигнутом перемирии не сообщается.

Как известно, ранее министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и министром обороны Турции Хулуси Акаром.

"В ходе телефонного разговора генерал-полковник З.Гасанов отметил, что провокации, совершенные Арменией на государственной границе двух стран, были решительно прекращены", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Напомним, 16 ноября между Азербайджаном и Арменией в продолжались бои на спорной территории. Страны обвиняют друг друга в провокациях.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку