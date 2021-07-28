На границе Армении и Азербайджана снова стреляют: есть потери с обеих сторон

На границе Армении и Азербайджана снова стреляют: есть потери с обеих сторон

Бои начались в районе от Сотка до Верин Шоржа.

На границе Армении и Азербайджана в ночь на 28 июля произошли новые столкновения. В Армении уже обвинили Баку в нарушении режима тишины перед будущими переговорами в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"28 июля около 3:40 подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении.

Также читайте В Азербайджане на 10 лет осудили россиянина за участие в конфликте в Карабахе

Позже в ведомстве сообщили о трех погибших военных и двух раненых, добавив, что потери есть с обеих сторон.

"По состоянию на 9:20 азербайджанские подразделения, инициировавшие атаку на армянские позиции, понесли потери и были отброшены на исходные позиции. Перестрелки продолжаются", — отметила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, добавив, что на других участках границы ситуация остается стабильной.

Напомним:

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года .

. 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.

с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут контингент. В мае между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло новое обострение.

Новости мира: Азербайджан взял в плен 6 армянских военных, их обвиняют в минировании границы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку