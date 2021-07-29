Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

На границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия, есть погибшие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия, есть погибшие

Associated Press

Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

На границе Азербайджана и Армении в ночь на четверг, 29 июля, возобновились боевые действия.

Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

По данным Министерства обороны Азербайджана, Вооруженные силы Армении открыли огонь из автоматов в сторону села Зейлика Кельбаджарского района с позиций, расположенных в направлении села Юхары Шорджа Басаркечарского района.

"По нашим позициям были брошены 10-12 ручных гранат Ф-1, — говорится в сообщении. — Другая сторона была подавлена огнем".

Между тем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Telegram заявила, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана с 3:40 осуществляли "инициированную" атаку в направлении армянских позиций на северо-восточном направлении границы.

С армянской стороны есть трое погибших и двое раненых. По ее словам, по состоянию на 9:20 по местному времени боевые действия продолжаются.

Напомним:

Новости мира: Азербайджан взял в плен 6 армянских военных, их обвиняют в минировании границы

Новости мира: Азербайджан взял в плен 6 армянских военных, их обвиняют в минировании границы