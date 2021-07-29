На границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия, есть погибшие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия, есть погибшие

Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

На границе Азербайджана и Армении в ночь на четверг, 29 июля, возобновились боевые действия.

Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

По данным Министерства обороны Азербайджана, Вооруженные силы Армении открыли огонь из автоматов в сторону села Зейлика Кельбаджарского района с позиций, расположенных в направлении села Юхары Шорджа Басаркечарского района.

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"По нашим позициям были брошены 10-12 ручных гранат Ф-1, — говорится в сообщении. — Другая сторона была подавлена огнем".

Между тем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Telegram заявила, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана с 3:40 осуществляли "инициированную" атаку в направлении армянских позиций на северо-восточном направлении границы.

С армянской стороны есть трое погибших и двое раненых. По ее словам, по состоянию на 9:20 по местному времени боевые действия продолжаются.

Напомним:

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года.

года. 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.

с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут контингент. В мае между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло новое обострение.

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