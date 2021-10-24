На границе Канады и США горит грузовое судно, которое перевозит опасные вещества (видео)

На границе Канады и США горит грузовое судно, которое перевозит опасные вещества (видео)

Перед пожаром с судна упали в море около 40 контейнеров с грузом.

Вблизи границы между Канадой и США вспыхнул пожар на контейнеровозе Zim Kingston.

Об этом сообщил телеканал Global News и пишет Reuters.

По данным телеканала, несколько дней назад из-за непогоды с борта судна, идущего под мальтийским флагом, упали в море около 40 контейнеров. Сейчас Zim Kingston находится на якоре в проливе Хуан-де-Фука между городом Порт-Анджелес (штат Вашингтон) и портом Виктория (провинция Британская Колумбия).

По данным Береговой охраны Канады, пожар связан с двумя контейнерами, в которых находятся опасные вещества.

Впоследствии, как передает телеканал, береговая охрана сообщила, что загорелись десять контейнеров, два из которых содержали более 52 тыс. кг амилксантата калия — опасного вещества, которая используется в горнодобывающей промышленности.

Журналист телеканала CityNews Джон Акерман сообщил в Twitter, что после возгорания с борта судна эвакуировали 10 членов экипажа.

В то же время, по данным Reuters, 16 членов экипажа эвакуировали, пятеро остались на борту, чтобы тушить пожар. Сейчас горят десять контейнеров, и огонь продолжает распространяться.

Береговая охрана США в Twitter сообщила, что вместе с канадскими коллегами следит за судном и контейнерами, которые находятся на нем.

Напомним

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