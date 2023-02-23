На границе Китая и Таджикистана произошло мощное землетрясение: где еще почувствовали толчки

О пострадавших и разрушениях пока информации не поступало.

Ночью 23 февраля на границе Таджикистана с Китаем произошло землетрясение.

Его магнитуда, по данным китайского сейсмологического центра, составила 7,2 балла. Европейский средиземноморский сейсмологический центр сначала оценил его в 7,1 балла, однако со временем снизил показатель до 6,8.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился на глубине 20 км примерно в 82 километрах от границы с Китаем: в 66 км от таджикского поселка Мургаб и в 272 км от второго по численности населения города Ош в Кыргызстане.

Толчки силой два-три балла ощущались и в Алма-Ате. Сообщений о разрушениях и пострадавших среди населения пока нет.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Впоследствии были еще два – магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Погибли, по меньшей мере, 40,6 тысячи человек в Турции и еще более 5,8 тысячи в Сирии.

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