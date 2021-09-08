На границе Литвы и Беларуси силовики выталкивают мигрантов с применением спецтехники и щитов

Абрамавичюс заявил, что закрытие границы с Беларусью привело к сокращению количества нелегальных мигрантов.
На границе неопознанные силовики выталкивают мигрантов в Литву, с применением спецтехники и щитов. Возрастающее давление с белорусской стороны вызывает обеспокоенность.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, комментируя ситуацию на границе, сообщает LRT.
По его словам, закрытие границы с Беларусью привело к сокращению количества нелегальных мигрантов, отметив, что этот вопрос давно обсуждается и согласовывается со структурами ЕС.
"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Одна из главных задач государства — охрана государственной границы — выполняется несмотря на определенные инсинуации", — сказал Абрамавичюс.
Напомним:
- Литва заявила: ни при каких обстоятельствах не будет принимать мигрантов, потому что у страны больше нет на них ресурсов, пограничные заставы переполнены.
- Режим Лукашенко использует беженцев, чтобы давить на Евросоюз в ответ на санкции.
- Литовцы заявили, что с 3 августа будут разворачмвать всех, кого увидят — назад в Беларусь. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.