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На границе Литвы и Беларуси силовики выталкивают мигрантов с применением спецтехники и щитов

На границе Литвы и Беларуси силовики выталкивают мигрантов с применением спецтехники и щитов

Associated Press

Абрамавичюс заявил, что закрытие границы с Беларусью привело к сокращению количества нелегальных мигрантов.

На границе неопознанные силовики выталкивают мигрантов в Литву, с применением спецтехники и щитов. Возрастающее давление с белорусской стороны вызывает обеспокоенность.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, комментируя ситуацию на границе, сообщает LRT.

По его словам, закрытие границы с Беларусью привело к сокращению количества нелегальных мигрантов, отметив, что этот вопрос давно обсуждается и согласовывается со структурами ЕС.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Одна из главных задач государства — охрана государственной границы — выполняется несмотря на определенные инсинуации", — сказал Абрамавичюс.

Напомним:

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