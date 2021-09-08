На границе Литвы и Беларуси силовики выталкивают мигрантов с применением спецтехники и щитов

На границе Литвы и Беларуси силовики выталкивают мигрантов с применением спецтехники и щитов

Абрамавичюс заявил, что закрытие границы с Беларусью привело к сокращению количества нелегальных мигрантов.

На границе неопознанные силовики выталкивают мигрантов в Литву, с применением спецтехники и щитов. Возрастающее давление с белорусской стороны вызывает обеспокоенность.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, комментируя ситуацию на границе, сообщает LRT.

По его словам, закрытие границы с Беларусью привело к сокращению количества нелегальных мигрантов, отметив, что этот вопрос давно обсуждается и согласовывается со структурами ЕС.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Одна из главных задач государства — охрана государственной границы — выполняется несмотря на определенные инсинуации", — сказал Абрамавичюс.

Напомним:

Литва заявила: ни при каких обстоятельствах не будет принимать мигрантов, потому что у страны больше нет на них ресурсов, пограничные заставы переполнены.

потому что у страны больше нет на них ресурсов, пограничные заставы переполнены. Режим Лукашенко использует беженцев , чтобы давить на Евросоюз в ответ на санкции.

, чтобы давить на Евросоюз в ответ на санкции. Литовцы заявили, что с 3 августа будут разворачмвать всех, кого увидят — назад в Беларусь. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.

Новости мира: Латвия говорит о необходимости остановить нашествие мигрантов через Беларусь

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