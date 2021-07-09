На границе между американскими штатами Калифорния и Невада произошло мощное землетрясение

На границе между американскими штатами Калифорния и Невада произошло мощное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составляла почти шесть баллов.

Граница между американскими штатами Калифорния и Невада всколыхнуло мощное землетрясение.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июля.

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Магнитуда подземных толчков составляла почти шесть баллов. Именно поэтому землетрясение стало сильнейшим за 27 лет. Последний раз столь мощные толчки в этом районе зафиксировали в 1994 году. Они были настолько сильными, что ощущались за сотни километров.

На кадрах, которые обнародовали в Сети очевидцы, видно, как в горных районах на шоссе упали огромные камни. К счастью, автомобилисты не пострадали. Заблокированные обломками дороги вскоре открыли.

Как сообщалось, активный вулкан Европы Этна вновь проснулся на Сицилии. Столбы пепла достигали пяти километров, а ряды — нескольких сотен метров. Из-за этого временно закрыли местный аэропорт, ведь пеплом замело взлетную полосу. Тяжелый воздух и в нескольких ближайших городах.

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