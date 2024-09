На границе между Западом и РФ: союзники Путина наращивают поставки боеприпасов в Украину

Пока в Украине бушует война, западные правительства скупают для нее боеприпасы в балканских странах, в частности в Боснии и дружественной России Сербии. Так что в последнее время производители оружия на Западных Балканах процветают.

За последние четыре года сербский экспорт оружия увеличился в четыре раза, а с начала российского вторжения в 2022 году в Украину из Сербии было отправлено боеприпасов на сумму около 800 млн евро.

Экспорт Боснии за первые четыре месяца этого года почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По словам Ясмина Муяновича из аналитического центра New Lines Institute for Strategy and Policy, боснийские оборонные предприятия работают круглосуточно.

"Во время холодной войны параноидальная в области безопасности Югославия имела большую армию, которая поддерживалась мощным военно-промышленным комплексом. Остатки ее оборонной промышленности сейчас сосредоточены в Боснии и Сербии, на долю которых приходится более 90% военного экспорта Западных Балкан", – пишет издание.

Особую ценность балканским производителям оружия придает способность выпускать боеприпасы и оборудование как советского образца, так и стандарта НАТО. К тому же балканское оружие, как правило, имеет привлекательную цену – боснийский артснаряд, например, может стоить вчетверо дешевле аналогичного, изготовленного в других европейских странах или в Америке.

Издание отмечает, что в Боснии и Сербии законодательство ограничивает продажу оружия странам, участвующим в военном конфликте. Но они нашли приемлемые окольные пути через третьих лиц, которые продают оружие для Украины.

К примеру, США являются основным покупателем боснийских патронов для стрелкового оружия, которые они направляют в Украину. Сербия, несмотря на отказ ввести санкции против РФ, переправила в Украину тысячи артиллерийских снарядов с помощью Чехии, Турции и множества компаний-посредников.

Балканские члены НАТО – Хорватия, Албания, Черногория и Македония – передали большую часть своих запасов старого советского оборонного оборудования. А недавние сообщения в СМИ предполагают, что Хорватия могла починить старые танки М-84 (югославская версия советского Т-72), чтобы отправить их в Украину.

"Для некоторых региональных правительств это возможность завоевать политический кредит доверия США и ЕС. Особенно это имеет значение для тех стран, которые стремятся вступить в ЕС, в частности, Боснии и Албании. И Украина использует это настроение", – отмечают авторы статьи.

Экономические мотивы тоже играют свою роль. Боснийские заводы по производству боеприпасов, которые всего несколько лет назад были на грани банкротства, теперь полностью укомплектованы персоналом и работают на полную мощность.

Конечно, для президента Сербии Александра Вучича, поддерживающего тесные связи с Кремлем, продажа оружия Украине является частью тонкого балансирования между Западом и Россией. Но это также хороший бизнес, который, по его собственным словам, является "чистым источником иностранной валюты".

Напомним, Индия продает европейским странам артиллерийские снаряды, которые затем отправляют в Украину. Нью-Дели не вмешивается, чтобы остановить торговлю, несмотря на протесты Москвы. По словам чиновников, среди европейских стран, отправляющих индийские боеприпасы в Украину, есть Италия и Чехия.

