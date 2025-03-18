На границе Польши и Беларуси сложная ситуация: мигранты напали на патруль

За прошедшие сутки польские пограничники зафиксировали почти 180 попыток пересечь границу со стороны Беларуси. Мигранты напали на пограничный патруль.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на данные польской пограничной службы.

Отмечается, что мигранты бросали камни в польских патрулей. Кроме того, был поврежден пограничный автомобиль. Границу с Беларусью нелегально пересекли 11 человек. Сейчас продолжаются их поиски.

Давление на границе с Беларусью растет уже несколько дней. Польские пограничники фиксируют все больше попыток пересечь границу с их страной. В ведомстве говорят, что один человек был задержан за пособничество.

В минувшие выходные Пограничная служба зафиксировала еще несколько попыток нелегального въезда в Польшу.

"14-16 марта на границе с Беларусью было зафиксировано почти 280 попыток нелегального въезда в Польшу, почти все они были прекращены. Два человека были задержаны за пособничество и соучастие. Пяти лицам была оказана помощь" — рассказали пограничники.

Как сообщалось, польские пограничники задержали украинца, пытавшегося вывезти крокодила. Это был охраняемый вид карликовый крокодил.

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