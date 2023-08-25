На границе России с Грузией "застряли" украинцы: что известно

Речь идет о людях, которые были в оккупации.

Украина работает над возвращением 6-х своих граждан, "застрявших" на российско-грузинской границе. Ранее оккупанты вывезли их в РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"МИД вместе с компетентными органами Украины занимается делом шести украинцев, которые сейчас находятся на российско-грузинской границе", – сообщили изданию.

Известно, что украинцев враг сначала посадил в тюрьму на оккупированных территориях, а впоследствии – депортировал в РФ с целью отбывания ими наказания. В настоящее время осуществляется проверка их лиц и юридических аспектов отбывания определенного судом наказания, прорабатывается вопрос их возвращения в Украину", – добавили в пресс-службе.

Ранее отмечалось, что кафиры возвращают людей, вывезенных с временно оккупированных территорий. Это нужно врагу для того, чтобы использовать жителей как "живой щит".

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