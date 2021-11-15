На границе с Беларусью польская полиция задержала пропагандистов Russia Today

Сотрудники телеканала RT находились в зоне действия чрезвычайного положения без необходимых разрешений.

В Польше близ границы с Беларусью задержали двух сотрудников французской редакции российского пропагандистского телеканала RT (Russia Today).

Об этом информирует Gazeta.pl.

Инцидент произошел возле пограничного населенного пункта Уснаж Гурны. Пропагандисты находились в зоне действия чрезвычайного положения без необходимых разрешений. Во время прямого эфира журналист RT якобы сказал, что к нему близится полиция и, вероятно, ему придется прекратить трансляцию. Тогда руководитель программы из студии заявил, что "польские власти не хотят, чтобы пресса была свидетелем происходящего на границе".

Впоследствии один из задержанных журналистов Давид Халифа рассказал, что они были оштрафованы и вывезены за пределы зоны чрезвычайного положения.

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"RT (ранее — Russia Today) — англоязычный телеканал, финансируемый из бюджета Российской Федерации. Он известен своей дезинформационной деятельностью и тиражированием кремлевской пропаганды. Имеет филиалы во всем мире, в том числе и Франции", — напомнили польские журналисты.

В польском издании признают, что согласно положению о чрезвычайном положении журналисты не могут находиться на территории, охватывающей часть Подляского и Люблинского воеводств. Поэтому СМИ не могут выполнять свою роль: наблюдать за происходящим и сообщать об этом общественности. Журналисты опираются на информацию, предоставленную пограничниками и другими представителями государственной администрации, которую не могут проверить.

Отметим, что с 2 сентября в приграничных с Беларусью районах Польши действует чрезвычайное положение.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

10 ноября в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.

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