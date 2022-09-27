На границе с Грузией в Верхнем Ларсе установят пункт военкомата

Российские СМИ сообщают, что в Кремле планируют мобилизовать на войну жителей Южной Осетии.

Многие мужчины, в том числе и осетин, пытаются уехать в Грузию, чтобы избежать мобилизации. Впрочем, власти придумали, как с этим бороться.

Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел Северной Осетии сообщают ОМП.

Отмечается, что в ближайшее время на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Его планируют открыть на пограничном пункте Верхний Ларс.

Следует заметить, что на 26 сентября очередь на КПП "Верхний Ларс" достигла более 25 км и почти дошла до Владикавказа.

К слову, у границы отомстили БТР с российскими военными. Представители пограничного управления ФСБ в Республике Северная Осетия – Алания заявили, что военная техника и солдаты нужны на КПП для того, чтобы контролировать резервистов, желающих покинуть РФ и уклониться от мобилизации на войну.

В первые дни граница была запрещена переходить пешком. Люди искали свободные места в чужих машинах. За это предлагали несколько тысяч рублей. 26 сентября власти Грузии открыли в Верхнем Ларсе возможность и для пешего пересечения границы.

Напомним, во все таможенные посты Грузии были переведены на особый режим работы, на грузинском КПП "Верхний Ларс" с российской стороны границы появился БТР с военными, разворачивающими блокпост.

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