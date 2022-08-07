На границе с Косово задержали российскую пропагандистку: ее подозревают в шпионаже

Россиянку Дарью Асламову, работающую в пропагандистском СМИ "Комсомольская правда", арестовали на пограничном переходе на севере Косово, где недавно произошли беспорядки.

В субботу, 6 августа, министр внутренних дел частично признанного Косово Джеляль Швечла сообщил о задержании на границе россиянки Дарьи Асламовой по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Министр отметил, что "многие страны доказали, что она [Дарья Асламова] занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста", поэтому в некоторых странах ей запрещен въезд.

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"Она также принимала участие в боевых действиях в Украине, проводя пропаганду о российском вторжении в Украину", — добавил Швечла.

По его словам, попытка Асламовой проникнуть в Косово совпадает с беспорядками на севере страны и доказывает российский след и пропаганду, направленные на дестабилизацию в Косово.

Свое сообщение в Facebook Швечла сопровождал несколькими фото Асламовой — в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как известно, Россия является основным союзником Сербии. Москва так же, как Белград, выступает против независимости Косово.

Дарья Асламова называет себя "спецкором отдела международной политики" пропагандистского российского СМИ "Комсомольская правда".

Напомним, 31 июля на севере частично признанного Косово местные сербы, которые здесь составляют большинство населения, начали возводить баррикады. Так они протестовали против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт. Однако этот конфликт чреват перерасти в серьезную войну.

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