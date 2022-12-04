На границе с Молдовой не работают некоторые пункты пропуска: что произошло

На границе с Молдовой не работают пять пунктов пропуска из-за отсутствия света.

Об этом сообщила пограничная служба Молдовы.

Там уточнили, что из-за отсутствия электроэнергии на украинской стороне не работают следующие пункты пропуска:

Вулканешты — Виноградовка,

Мирное — Табаки,

Чадыр-Лунга — Новые Траяны,

Саица — Лесное,

Унгурь – Бронница.

Пограничники призывают заблаговременно планировать маршруты.

Всего зафиксировано 10 620 пересечений границы гражданами Украины, из них 5 343 – в направлении въезда в Молдову. В то же время -1344 пересечение границы несовершеннолетними украинцами.

В украинской ГПСУ информацию не комментировали, но уточнили, что из Украины за прошедшие сутки, 3 декабря, выехало 40 тысяч человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину вернулось 36 тысяч человек, 32 тысячи из них – наши сограждане. Оформлен 91 грузовик с гуманитарной помощью.

Напомним, аналогичная ситуация на украинско-молдавской границе возникла 28 ноября. Тогда приостанавливали работу шесть пунктов пропуска из-за отсутствия электроэнергии и технических сбоев в таможенных базах данных Украины.

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