На границе с Молдовой не работают некоторые пункты пропуска: что произошло

Людям советуют заблаговременно планировать маршруты.
На границе с Молдовой не работают пять пунктов пропуска из-за отсутствия света.
Об этом сообщила пограничная служба Молдовы.
Там уточнили, что из-за отсутствия электроэнергии на украинской стороне не работают следующие пункты пропуска:
- Вулканешты — Виноградовка,
- Мирное — Табаки,
- Чадыр-Лунга — Новые Траяны,
- Саица — Лесное,
- Унгурь – Бронница.
Пограничники призывают заблаговременно планировать маршруты.
Всего зафиксировано 10 620 пересечений границы гражданами Украины, из них 5 343 – в направлении въезда в Молдову. В то же время -1344 пересечение границы несовершеннолетними украинцами.
В украинской ГПСУ информацию не комментировали, но уточнили, что из Украины за прошедшие сутки, 3 декабря, выехало 40 тысяч человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину вернулось 36 тысяч человек, 32 тысячи из них – наши сограждане. Оформлен 91 грузовик с гуманитарной помощью.
Напомним, аналогичная ситуация на украинско-молдавской границе возникла 28 ноября. Тогда приостанавливали работу шесть пунктов пропуска из-за отсутствия электроэнергии и технических сбоев в таможенных базах данных Украины.
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