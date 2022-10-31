На границе с Россией может появиться ядерное оружие после вступления Финляндии в НАТО – СМИ

Законопроект о потенциальном членстве Финляндии в НАТО не содержит никаких оговорок относительно размещения на ее территории военных баз Альянса и никаких исключений по ядерному оружию.

Ядерное оружие НАТО может базироваться в Финляндии после окончательной ратификации заявки на вступление в Североатлантический союз, в том числе и у российской границы.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на финское издание Iltalehti.

Источники издания сообщили, что министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен в июле дали "обязательства" перед НАТО, что они не будут стремиться к "ограничениям или национальным оговоркам", если заявка Хельсинки будет принята.

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Инсайдеры по внешней политике сообщили, что это означает, что ядерное оружие НАТО может проходить через финскую территорию или базироваться на ней. Кроме того, нет никаких ограничений по размещению баз НАТО в стране.

Как известно, министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен еще в июле обязались перед НАТО, что они не будут ограничивать возможности Североатлантического союза, если заявка будет ратифицирована.

Напомним, Финляндия хочет построить забор на границе с Россией. Там считают, что это не усугубит напряженность между странами.

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