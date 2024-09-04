На границе с Румынией частично приостановит пропуск транспорта: названа причина

Пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармации" на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств на месяц.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Из-за аварийной ситуации на мосту через реку Тиса румынская сторона сообщила о проведении ремонтных работ на пункте пропуска "Солотвино — Сигету-Мармациии". Пропуск транспортных средств будет остановлен с 10:00 до 15:00 с понедельника по пятницу. Ограничения будут действовать в течение месяца с 5 сентября 2024 года. Пешеходное движение останется без изменений.

В настоящее время пункт пропуска "Солотвино — Сигета Мармации" работает круглосуточно, пропуская пассажирские автотранспортные средства до 3,5 тонны, легковые автомобили и пешеходов.

В то же время украинцы могут воспользоваться другими пунктами пересечения границы с Румынией:

"Порубное — Сирет" : работает круглосуточно, пропускает пассажирский и грузовой транспорт, а также пешеходов.

: работает круглосуточно, пропускает пассажирский и грузовой транспорт, а также пешеходов. "Дьяково — Халмеу" : работает круглосуточно, пропускает пассажирские и грузовые автотранспортные средства, автобусы, легковые автомобили и пешеходов.

: работает круглосуточно, пропускает пассажирские и грузовые автотранспортные средства, автобусы, легковые автомобили и пешеходов. "Красноильск — Возраст де Сус" : работает с 08:00 до 20:00, пропускает пассажирские автотранспортные средства до 3,5 тонны и пешеходов.

Напомним, на пункте пропуска "Устилуг — Зосин" на границе с Польшей начали ремонтные работы. Это может привести к замедлению пропуска автомобилей на этом участке.

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