На границе Таджикистана и Кыргызстана снова раздаются выстрелы и взрывы

На рассвете 16 августа со стороны Таджикистана произошел обстрел киргизской пограничной заставы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пограничную службу Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

"В 06:00 (03:00 по киевскому времени) таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов Пограничной службы Кыргызстана и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чир-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Через полчаса таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда.

Подразделения пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные на киргизско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

Обстановка на киргизско-таджикской границе характеризуется как напряженная.

Ранее по итогам киргизско-таджикских переговоров была достигнута договоренность об отводе войск на постоянное место дислокации, установление пунктов совместного управления. Контролировать ситуацию назначены ответственные руководители правоохранительных органов двух стран.

Напомним, утром 14 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка с использованием минометов. В результате инцидента двое военных Кыргызстана получили ранения.

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