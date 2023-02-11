На границе Турции с Арменией впервые за 35 лет открыли пункт пропуска для доставки гумдопомощи

Специальный представитель Турции по обсуждению шагов по нормализации отношений с Арменией Сердар Килич поблагодарил руководство внешнеполитического ведомства Армении за помощь.

На турецко-армянской границе впервые за 35 лет открыли пункт пропуска для доставки гуманитарной помощи из Армении людям, пострадавшим от мощных землетрясений на юге Турции.

Об этом сообщает Anadolu.

Пять грузовиков с гуманитарной помощью из Армении пересекли границу через пункт пропуска Аликан в провинции Игдир на востоке Турции. Видео армянских грузовиков с гуманитарной помощью, пересекающих мост в направлении Турции, обнародовал замминистра иностранных дел Армении Ваган Костанян.

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Специальный представитель Турции по обсуждению шагов по нормализации отношений с Арменией Сердар Килич поблагодарил руководство внешнеполитического ведомства Армении за помощь.

Аликанский пограничный пункт пропуска в предыдущий раз использовался в 1988 году, когда в Армении произошло сильное землетрясение, и Турция направляла в пострадавшие районы помощь.

В прошлом году Турция и Армения договорились как можно скорее открыть сухопутную границу для граждан третьих государств, посещающих обе страны. В рамках этих усилий с февраля 2022 г. стороны возобновили коммерческие рейсы, которые до этого находились под запретом в течение двух лет.

Отметим, граница между двумя соседними странами закрыта с 1993 года из-за конфликтов по ряду вопросов, включая оккупацию Арменией Нагорного Карабаха и события 1915 года, во времена Османской империи.

Напомним, количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 24 218 человек.

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