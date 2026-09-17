На границе с Молдовой остановили работу КПП «Паланка»: в чем причина и куда ехать вместо него

КПП «Паланка» (иллюстративное фото) / © Государственная фискальная служба Украины

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Работу пункта пропуска «Паланка» на границе с Молдовой временно приостановили из-за технической неисправности в сети связи.

Об этом сообщила Таможенная служба Республики Молдова.

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Из-за сбоя нет доступа к Интернету и информационным системам, которые используют органы пограничного контроля. В таможенной службе уточнили, что неисправность возникла вне территории пункта пропуска.

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На месте уже работает техническая бригада оператора связи, пытающаяся устранить проблему.

«Неисправность произошла за пределами пункта пропуска и техническая команда ответственного оператора принимает необходимые меры для ее устранения», — говорится в сообщении.

До возобновления работы «Паланки» путешественникам рекомендуют пересекать границу через пункт пропуска «Тудора».

О возобновлении работы КПП таможенная служба обещает сообщить дополнительно.

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Напомним, на днях стало известно, что на границе с Польшей закрывают один из пунктов пропуска. Речь идет о пропуске автобусов через "Шегини".

Ранее сообщалось, что теперь налоговая будет видеть каждое пересечение границы.

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