На Индию обрушился ужасный циклон: зафиксировали 61 тысячу ударов молний, есть много погибших

В Индии во время шторма произошло более 61 тысячи ударов молнии за два часа. В результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, еще 14 получили ранения.

Об этом пишет Independent.

Как стало известно, непогода произошла в восточном индийском штате Одиша. Там за два часа произошло более 61 тысячи ударов молнии. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Одиша зафиксировало по меньшей мере 36 597 молний типа "облако-облако", в то же время ударов из облака в землю — 25 753.

В результате непогоды погибли по меньшей мере 12 человек, еще 14 получили ранения. Каждая пострадавшая семья получит от правительства штата компенсацию в размере 4,8 тысяч долларов.

Сама же непогода произошла из-за активного циклона над Бенгальским заливом.

Исследователи отмечают, что к концу столетия возрастет количество смертоносных ударов молний. Это связано с увеличением площади поверхности моря. Влияет также и глобальное потепление – с каждым повышением температуры на 1 градус частота ударов молний увеличивается на 12 процентов.

Напомним, что врач, увидевший 5000 околосмертных случаев, заявил о существовании потустороннего мира.